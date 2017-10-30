مستثمر يرفع حصته فى الفنار للمقاولات بشراء 80 ألف سهم

رجب عزالدين أعلنت شركة "الفنار" للمقاولات العمومية، عن شراء العميل محمود فراج أبو اليسر فراج، 80 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 102 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 5.1% من أسهم الشركة، مقارنة

رجب عزالدين



أعلنت شركة “الفنار” للمقاولات العمومية، عن شراء العميل محمود فراج أبو اليسر فراج، 80 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 102 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 5.1% من أسهم الشركة، مقارنة 4.1% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.28 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، والافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 10.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 10.02 مليون جنيه، بالنصف المقارن من العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين جنيه، موزعة على 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.