مستثمر يرفع حصته فى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

رجب عزالدين: أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، قيام حسين مصطفى محمد جاد، بشراء 36 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 230 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.09% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.4% قبل العملية . بلغ مت

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، قيام حسين مصطفى محمد جاد، بشراء 36 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 230 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.09% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.4% قبل العملية .

بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.4 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.

وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.63 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.

