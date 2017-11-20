مستثمر يرفع حصته فى العربية للاستثمارات بشراء مليون سهم

رجب عزالدين أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، عن قيام العميل علاء فهمى عبداللطيف السبع بشراء عدد مليون سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 990 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ الى 10.20 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو



رجب عزالدين

أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، عن قيام العميل علاء فهمى عبداللطيف السبع بشراء عدد مليون سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 990 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ الى 10.20 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 9.99% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.99 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 480.5 مليون جنيه موزعا على 480.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وأعلنت العربية للاستثمارات أمس الأحد عن تلقى خطاب من شركة “بى اس إيه ” مالكة العلامة التجارية بيجو يفيد بعدم تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات.

وأضافت افى بيان للبورصة المصرية إن شركة القاهرة للتنمية وصناعات السيارات –احدى الشركات التابعة –تقلت اخطارا اليوم الأحد من شركة “بى اس إيه ” مالكة العلامة التجارية بيجو يفيد بعدم انتوائها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهم منذ سنوات فى قطاع السيارات.

وتابعت، إن هذا الاخطار جاء على نحو غير متوقع فى ضوء التعاملات القائمة حاليا والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة.

ونوهت العربية للاستثمارات إلى أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوقها فى هذا الشأن.

