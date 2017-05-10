مستثمر يرفع حصته فى العربية للاستثمارات بقيمة 1.1 مليون جنيه

رجب عز الدين:أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الأربعاء، عن قيام العميل علاء فهمى عبد اللطيف السبع بشراء 1.19 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.18مليون جنيه. وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية - أنه بذلك تصبح نسبة مساهمة ا

رجب عز الدين:





أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الأربعاء، عن قيام العميل علاء فهمى عبد اللطيف السبع بشراء 1.19 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.18مليون جنيه.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية – أنه بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.34 % من أسهم الشركة مقابل 4.9% قبلها .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.99 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “جراند إنفستمنت” لتداول الأوراق المالية.

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 27.6 مليون جنيه في 2016، مقابل خسائر 7 ملايين جنيه خلال 2015.

ويبلغ رأسمال الشركة 440.24 مليون جنيه، موزعا على 440.2 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.