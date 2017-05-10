مستثمر يرفع حصته فى العربية للاستثمارات بقيمة 1.1 مليون جنيه
رجب عز الدين:أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الأربعاء، عن قيام العميل علاء فهمى عبد اللطيف السبع بشراء 1.19 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.18مليون جنيه. وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية - أنه بذلك تصبح نسبة مساهمة ا
رجب عز الدين:
أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الأربعاء، عن قيام العميل علاء فهمى عبد اللطيف السبع بشراء 1.19 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.18مليون جنيه.
وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية – أنه بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.34 % من أسهم الشركة مقابل 4.9% قبلها .
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.99 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “جراند إنفستمنت” لتداول الأوراق المالية.
وحققت الشركة أرباحا بقيمة 27.6 مليون جنيه في 2016، مقابل خسائر 7 ملايين جنيه خلال 2015.
ويبلغ رأسمال الشركة 440.24 مليون جنيه، موزعا على 440.2 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتسعى الشركة حاليا إلى تأسيس شركة برأسمال 100 مليون جنيه للعمل في مجالات التجارة والتصدير.