مستثمر يرفع حصته فى العبوات الطبية بشراء 111 ألف سهم

رجب عز الدينأعلنت شركة العبوات الطبية قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخلة بشراء 111 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 93 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت إلى 10.1%، مقارنة بنحو 9.9% قبل العملية.وبلغ متوسط سع

رجب عز الدين





أعلنت شركة العبوات الطبية قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخلة بشراء 111 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 93 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت إلى 10.1%، مقارنة بنحو 9.9% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.84 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه موزعًا على 64 مليون سهم، بقيمة إجمالية جنيه واحد للسهم.