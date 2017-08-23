مستثمر يرفع حصته فى العبوات الطبية بشراء 1.8 مليون سهم

رجب عز الدينأعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل فوزي فؤاد بخيت نخلة إبراهيم بشراء 1.8 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 5.5581% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 2.77% قبل العملية".و

رجب عز الدين

أعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل فوزي فؤاد بخيت نخلة إبراهيم بشراء 1.8 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه تقريبًا.





وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 5.5581% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 2.77% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيهًا واحدًا تقريبًا، وتم التنفيذ عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية.

وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه، موزعًا على 64 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.