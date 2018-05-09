مستثمر يرفع حصته فى العبوات الطبية بشراء 75 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخله، بشراء عدد 75 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 64 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه إلى 10.056% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 9.94% قبل العملية".وبل

رجب عزالدين

أعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخله، بشراء عدد 75 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 64 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه إلى 10.056% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 9.94% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.85 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية”.

ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه موزعا على 64 مليون سهم بقيمة اجمالية جنيه واحد للسهم .

