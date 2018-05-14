مستثمر يرفع حصته فى الإسماعيلية الوطنية بشراء 10 آلاف سهم

رجب عزالدين: أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عن قيام العميل يوسف بن خلف بشراء عدد عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 124 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار…

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عن قيام العميل يوسف بن خلف بشراء عدد عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 124 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 2.62% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.511% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 12.45 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة إيتا للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 45 مليون جنيه موزعا على 9 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.