مستثمر يرفع حصته فى إيكمي للصناعات الدوائية بشراء 200 ألف سهم

رجب عز الدينأعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية- إيكمي، عن قيام العميل مودى عبد الملاك زكى إسكندر بشراء 200884 سهم، ضمن عملية الاكتتاب بقيمة إجمالية 167 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 5.05 % من حقوق الشركة مقارنة بنحو 4

رجب عز الدين





أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية- إيكمي، عن قيام العميل مودى عبد الملاك زكى إسكندر بشراء 200884 سهم، ضمن عملية الاكتتاب بقيمة إجمالية 167 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 5.05 % من حقوق الشركة مقارنة بنحو 4.5% قبل العملية “

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.8 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وفتحت الشركة باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال من 12 مليون جنيه إلى 42.13 مليون جنيه، اعتبارًا من 3 يناير وحتى 1 فبراير 2018.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 12 مليون جنيه، موزعًا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.