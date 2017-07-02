مستثمر يرفع حصته فى إيكمى للصناعات الطبية

رجب عزالدين أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" عن قيام العميل سليم محمد فؤاد بشراء 49880 سهمًا، من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 858 ألف جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 4.46 % من أسهم الشركة مقارنة بـ

رجب عزالدين



أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” عن قيام العميل سليم محمد فؤاد بشراء 49880 سهمًا، من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 858 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 4.46 % من أسهم الشركة مقارنة بـ 4% تقريبًا قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.72 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة يونيفرسال لأعمال السمسمرة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 12 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.