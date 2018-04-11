مستثمر يرفع حصته فى إيكمى بشراء 50 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي"، عن شراء العميل محمد إبراهيم أحمد نديم، 50 ألف سهم من حصته بقيمة 50 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 10% من أسهم الشركة مقارنة بـ 9.58%".وبلغ

رجب عزالدين

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي”، عن شراء العميل محمد إبراهيم أحمد نديم، 50 ألف سهم من حصته بقيمة 50 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 10% من أسهم الشركة مقارنة بـ 9.58%”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه تقريبًا والتنفيذ بواسطة شركة إيجييبت لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 24.19 مليون جنيه، موزعًا على 24.19 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.