مستثمر يرفع حصته فى إيكمى بشراء 1.2 مليون سهم

رجب عز الدين أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قيام العميل عبد الرحمن محمد صالح ناصر محمد الخنه بشراء 1.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 852 ألف جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة…

رجب عز الدين





أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” قيام العميل عبد الرحمن محمد صالح ناصر محمد الخنه بشراء 1.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 852 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 6.26% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 1.3% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.71 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 24.19 مليون جنيه، موزعًا على 24.19 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.