مستثمر يرفع حصته فى إيجيترانس للنقل نصف مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس"، عن شراء العميل محمد أشرف عمر عمر، 31800 سهم، بقيمة إجمالية 445 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 13.168% من أسهمها، مقارنة بنحو 13% قبل العملية".وبلغ م

رجب عزالدين

أعلنت المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، عن شراء العميل محمد أشرف عمر عمر، 31800 سهم، بقيمة إجمالية 445 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 13.168% من أسهمها، مقارنة بنحو 13% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14 جنيهًا، والتنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر المتنهية في سبتمبر 2017، بنسبة 248% إلى 70.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 240.33 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 114.69 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال 2016 إلى 58.7 مليون جنيه، بزيادة 488.8%، مقابل أرباح 9.97 مليون جنيه في عام 2015.

ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

