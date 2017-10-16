مستثمر يرفع حصته فى إيجيترانس بـ5 ملايين جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، عن شراء العميل محمد أشرف عمر عمر، 400 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 9.8 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 8.59% قبل

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، عن شراء العميل محمد أشرف عمر عمر، 400 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 9.8 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 8.59% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 12.72 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شرطة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، والافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال «إيجيترانس» 156 مليون جنيه، موزعة على 31 مليون سهم بقيمة اسمية للواحد 5 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بعد تخارج ورثة حسام لهيطة بين عدة مساهمين، أبرزهم بنك الاستثمار القومى بحصة 25.25 %، عائلة لهيطة 12%.

وتستحوذ إيجيترانس على حصة سوقية نسبتها 60 % من سوق نقل المشروعات، ويرتكز نشاط إيجيترانس على عمليات تقديم الخدمات اللوجيستية للمشروعات، وعمليات النقل، والتخزين، إذ تمتلك عدة مخازن بالموانئ المختلفة من بينها مخزن بميناء الأدبية بالسويس، وآخر فى المنطقة الحرة ببورسعيد، وآخر بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الإسكندرية.