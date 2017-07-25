مستثمر يرفع حصته فى إنترناشيونال بزنيس للتجارة

رجب عزالدينأعلنت شركة إنترناشيونال بزنيس للتجارة والتوكيلات التجارية، عن قيام العميل عمرو أحمد شحاتة محمد 15252 سهمًا من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.04% من أسهم الشركة مقابل 4.7% قبل العملية".و



رجب عزالدين

أعلنت شركة إنترناشيونال بزنيس للتجارة والتوكيلات التجارية، عن قيام العميل عمرو أحمد شحاتة محمد 15252 سهمًا من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.04% من أسهم الشركة مقابل 4.7% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.9 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية.

وحققت الشركة صافى ربح بقيمة 1.5 مليون جنيه خلال 2016، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون جنيه بالعام الماضي.

ورفعت الشركة فى يونيو الماضى رأس المال المصدر من 20 مليون جنيه إلى 24.34 مليون، بزيادة 4.34 مليون، موزعة على 868 ألف سهم مجاني.