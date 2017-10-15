مستثمر يرفع حصته فى إم.إم جروب للصناعة بقيمة 1.5 مليون جنيه

رجب عزالدين:أعلنت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن قيام العميل على بن حسن بن على دايخ، بشراء عدد 132 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ، إلى 5 % من أسهم الش



رجب عزالدين:



أعلنت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن قيام العميل على بن حسن بن على دايخ، بشراء عدد 132 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ، إلى 5 % من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.96% قبل العملية.

بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.7 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يبلغ رأسمال الشركة 396 مليون جنيه، موزعا على 396 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم .

