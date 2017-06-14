مستثمر يرفع حصته فى أسيوط الإسلامية للتجارة

رجب عزالدينأعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، عن شراء العميل محمد محمد سيف حسن، 1750 سهمًا من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 8575 ألف جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 3.37% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 3.34% قبل ا

رجب عزالدين

أعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، عن شراء العميل محمد محمد سيف حسن، 1750 سهمًا من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 8575 ألف جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 3.37% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 3.34% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.9 جنيه للسهم الواحد، وتم التنفيذ بواسطة شركة جولدن واى لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 60.7 مليون جنيه، موزعاً عبر 6.07 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.