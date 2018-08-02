مستثمر يرفع حصته بجولدن كوست السخنة بشراء 60 ألف سهم

رجب عز الدين:أعلنت شركة "جولدن كوست" السخنة للاستثمار السياحى، عن قيام العميل طارق أحمد عباس نديم بشراء 68 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 514 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- أن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد العميلة إلى 15.19 % من أسهم الشركة، مقارنة بن

رجب عز الدين:

أعلنت شركة “جولدن كوست” السخنة للاستثمار السياحى، عن قيام العميل طارق أحمد عباس نديم بشراء 68 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 514 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- أن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد العميلة إلى 15.19 % من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 14.51 % قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.56 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وحققت الشركة خلال 2017، أرباحًا بقيمة 11.31 مليون جنيه، مقابل 10.56 مليون جنيه في عام 2016، بارتفاع 7.1%.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 40 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.