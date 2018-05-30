مستثمر يرفع حصته بالمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

رجب عزالدينأعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن قيام العميل محمد أشرف عمر عمر بشراء عدد 254.7 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 101 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 5.382 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.9%



رجب عزالدين

أعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن قيام العميل محمد أشرف عمر عمر بشراء عدد 254.7 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 101 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 5.382 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.9% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 40 قرشا، وتم التنفيذ بواسطة شركة عربية أون لاين، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت المجموعة المتكاملة فى 28 مايو عن قيام العميلة داليا عمر حسن محمد بشراء 3 ملايين سهم من أسهم الشركة باعها العميل نصر ذكى سيد خليل بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر السهم فى الصفقة 41 قرشا للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 12 مليون جنيه موزعا على 60 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد.