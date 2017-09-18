مستثمر يخفض حصته فى ليفت سلاب مصر ببيع 50 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) عن قيام العميل محمد نبيل محمد رزق ببيع 50 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 400 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بتلك الخطوة تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 2.14% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3% تقريب

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) عن قيام العميل محمد نبيل محمد رزق ببيع 50 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 400 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بتلك الخطوة تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 2.14% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3% تقريبا قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8 جنيهات وتم التنفيذ بواسطة شركة جلوبال كاببتال لتداول الأوراق المالية.

كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرية للتطوير وصناعة البناء 54.9 مليون جنيه، موزعاً على 5.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

