مستثمر يخفض حصته فى جراند إنفستمنت القابضة

رجب عزالدين: أعلنت جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام العميل ياسر فؤاد مرسي حسن، ببيع عدد 15280 سهم من أسهم الشركة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصبح نسبة العميل بعد التنفيذ 9.987 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 10.18% قبل العملية ".بلغ متوسط سعر السهم فى الص

رجب عزالدين:



أعلنت جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام العميل ياسر فؤاد مرسي حسن، ببيع عدد 15280 سهم من أسهم الشركة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصبح نسبة العميل بعد التنفيذ 9.987 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 10.18% قبل العملية “.



بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.98 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



يشار إلى أن العميل المذكورة يشغل عضو مجلس إدارة بالشركة ورفع حصته في مطلع أكتوبر من 7.63% إلى 10.18%.



يبلغ رأسمال الشركة 39 مليون جنيه، موزعاً على 7.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

