مستثمر يخفض حصته فى العربية لحليج الأقطان ببيع 200 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن قيام العميل أحمد على على الجمل بييع عدد 200 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 476 ألف جنيه تقريبا بمتوسط سعر 2.38 جنيه للسهم.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5.18 % من أسهم

رجب عزالدين

أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن قيام العميل أحمد على على الجمل بييع عدد 200 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 476 ألف جنيه تقريبا بمتوسط سعر 2.38 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5.18 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.1% قبل العملية تقريبا .

وتستعد الشركة لتشغيل محلج أبو تيج المتوقف عن العمل منذ سنوات خلال العام القادم كما تفكر فى استثمار مساحة 30 فدان مملوكة لشركة ايجيبت لحليج الأقطان التابعة وذلك فى عمليات التصنيع الزراعى بالمشاركة .وفقا لبيان مرسل للبورصة فى 25 يونيو الماضى .