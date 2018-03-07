مستثمر يخفض حصته فى العبوات الطبية ببيع 964 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل محمد ايهاب محمد سامى سلطان ببيع عدد 964822 سهم من أسهمه بالشركة بقيمة اجمالية 935 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل إلى 1.73% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3.24% قبل العملية ".وبلغ متوسط سعر الس

رجب عزالدين

أعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل محمد ايهاب محمد سامى سلطان ببيع عدد 964822 سهم من أسهمه بالشركة بقيمة اجمالية 935 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل إلى 1.73% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3.24% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.97 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية ،وقد تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقالت الشركة فى 21 فبراير الماضى إنها حصلت على موافقة البنك الأهلي بعدم الممانعة بالتأشير على السجل التجاري، مع التأشير رسميا بعزل مجلس الإدارة السابق بالكامل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والموافقة على تحديد صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة الجديد.

ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه موزعا على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم .

