مستثمر يخفض حصته فى الحفر الوطنية ببيع 55 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة الحفر الوطنية، عن بيع العميل أحمد رشاد محمد رشاد أحمد، 55145 سهمًا من حصته بقيمة 196 ألف دولار تقريبًا.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن المساهم المذكور تراجعت حصته بعد العملية إلى 95.773 % من أسهم الشركة مقارنة بـ96.87% قبل العملية.وبلغ متوسط سعر

رجب عزالدين

أعلنت شركة الحفر الوطنية، عن بيع العميل أحمد رشاد محمد رشاد أحمد، 55145 سهمًا من حصته بقيمة 196 ألف دولار تقريبًا.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن المساهم المذكور تراجعت حصته بعد العملية إلى 95.773 % من أسهم الشركة مقارنة بـ96.87% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.65 دولار، وتم التنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين دولار، موزعاً على مليوني سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات.