مستثمر يبيع 54600 سهم في الحفر الوطنية

رجب عزالدينأعلنت شركة الحفر الوطنية، عن بيع العميل أحمد رشاد محمد رشاد أحمد، 54600 سهم من حصته فى الشركة، بإجمالي 194 ألف دولار.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 97.908 % من أسهمها، مقارنة بنحو 99% قبل العملية".وبلغ م

رجب عزالدين

أعلنت شركة الحفر الوطنية، عن بيع العميل أحمد رشاد محمد رشاد أحمد، 54600 سهم من حصته فى الشركة، بإجمالي 194 ألف دولار.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 97.908 % من أسهمها، مقارنة بنحو 99% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.55 دولار، والتنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى خسائر قدرها 1.28 مليون دولار فى 2017، مقابل خسائر بلغت 1.37 مليون دولار خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين دولار، موزعًا على مليوني سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات.