مستثمر يبيع 446 ألف سهم من حصته بالوطنية للذرة

أعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة اليوم الخميس، عن قيام العميل هاشم حسين عطا غنيم بببع 446 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 17.4 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية : ” بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 3.5% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5 % قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 38.97 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بيراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 295 مليون جنيه، موزعا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

