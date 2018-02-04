مستثمر يبيع حصته في ليسيكو بقيمة 17 مليونًا

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رجب عزالدينأعلنت شركة ليسيكو مصر عن قيام العميل CORAL GROWTH ببيع عدد 2.8 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 17.1 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "إن العميل المذكور باع حصته البالغة 3.51% تقريبا لتصبح نسبة مساهمته بعد التنفيذ 0.0% من أسهم الشركة".وبلغ متوسط سعر السهم فى

رجب عزالدين

أعلنت شركة ليسيكو مصر عن قيام العميل CORAL GROWTH ببيع عدد 2.8 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 17.1 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “إن العميل المذكور باع حصته البالغة 3.51% تقريبا لتصبح نسبة مساهمته بعد التنفيذ 0.0% من أسهم الشركة”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.10 جنيه وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن قيام صندوق الاستثمار CORONATION GLOBAL FRONTIERS MASTER FUND بشراء 3 ملايين سهم بقيمة إجمالية 18.8 مليون جنيه تقريبا.

ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون جنيه، موزعا على 80 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم الواحد.