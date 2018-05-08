مستثمر يبيع حصته فى الغربية الإسلامية للتنمية بقيمة 3.7 مليون جنيه

رجب عزالدين:أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام العميل هاشم السيد هاشم دسوقى ببيع كامل حصته المتبقية والبالغة 414.1 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه أصبحت صفر بعد التنفيذ مقارنة بنحو 7.36% قبل

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام العميل هاشم السيد هاشم دسوقى ببيع كامل حصته المتبقية والبالغة 414.1 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه أصبحت صفر بعد التنفيذ مقارنة بنحو 7.36% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.98 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.