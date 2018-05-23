مستثمر يبيع حصته فى إيكمي للصناعات الطبية

رجب عز الدينأعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قيام العميل إبراهيم أحمد نديم ببيع 179 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 141 ألف جنيه تقربيًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى صفر%، مقارنة بنحو 0.74% ق

رجب عز الدين





أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” قيام العميل إبراهيم أحمد نديم ببيع 179 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 141 ألف جنيه تقربيًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى صفر%، مقارنة بنحو 0.74% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.79 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة إيجيبت استكس لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال إيكمي 24.19 مليون جنيه، موزعًا على 24.19 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.