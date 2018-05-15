مستثمر يبيع حصة اشتراها فى العبوات الطبية منذ أسبوع

رجب عز الدينأعلنت شركة العبوات الطبية قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخلة ببيع 75087 سهمًا من حصته فى الشركة اشتراها الأسبوع الماضى بقيمة إجمالية 62 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المُشار إليه بعد العملية إلى 9.94%، مقارنة بنحو 10% تقريب

رجب عز الدين





أعلنت شركة العبوات الطبية قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخلة ببيع 75087 سهمًا من حصته فى الشركة اشتراها الأسبوع الماضى بقيمة إجمالية 62 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المُشار إليه بعد العملية إلى 9.94%، مقارنة بنحو 10% تقريبًا قبل العملية”.

وبلغ متوسط شهر السهم فى الصفقة 0.83 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت الشركة، فى 9 مايو الحالى، قيام العميل فوزى فؤاد بخيت نخلة، بشراء 75 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 64 ألف جنيه تقريبًا.

ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه موزعًا على 64 مليون سهم، بقيمة إجمالية جنيه واحد للسهم.