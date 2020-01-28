مستثمر مصري يعرض إنتاج 70 ألف سيارة بديلة للتوك توك

أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق تلقّي عرضين بشأن إنتاج السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود بشركة النصر للسيارات، إلى جانب إنتاج السيارات الكهربائية؛ وذلك لاستغلال كامل أرض المصنع.

وأضاف أن المستثمر الأول مصري يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية نحو 70 ألف سيارة سنويًّا، بينها 50 ألفًا (أقل من 1000 سي سي) ما يسمى بديل التوك توك.

وتابع، خلال اجتماعه في لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن العرض الثاني (الآسيوي) يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 50 ألف سيارة.

كما أشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه في إطار العمل على إعادة إحياء الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فقد تم توقيع عقد بين الشركة الهندسية وشركة فرست أوتوموتيف- وكيل شركة يوتونج الصينية إحدى كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات- وذلك لتجميع 105 أتوبيسات على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية.

وأعلن الوزير، خلال اجتماع عن الحوافز التي تم إعدادها لقطاع السيارات، من بينها توفير البنية التحتية ودعم المستثمر في أول إنتاج أول 100 ألف سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.