مستثمر فى العبوات الطبية يخفض حصته للمرة الثانية فى جلسة واحدة

رجب عزالدينأعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل محمد ايهاب محمد سامى سلطان ببيع عدد 345 ألف سهم من أسهمه فى الشركة بقيمة اجمالية 334 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 1.2% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 1.72% قبل العمليةوبلغ متوسط

رجب عزالدين

أعلنت شركة العبوات الطبية عن قيام العميل محمد ايهاب محمد سامى سلطان ببيع عدد 345 ألف سهم من أسهمه فى الشركة بقيمة اجمالية 334 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 1.2% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 1.72% قبل العملية

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.97 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية ،وقد تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق اليوم الأربعاء عن قيام نفس العميل ببيع عدد 964822 سهم من أسهمه بالشركة بقيمة اجمالية 935 ألف جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى 21 فبراير الماضى إنها حصلت على موافقة البنك الأهلي بعدم الممانعة بالتأشير على السجل التجاري، مع التأشير رسميا بعزل مجلس الإدارة السابق بالكامل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والموافقة على تحديد صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة الجديد.

ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه موزعا على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم .

