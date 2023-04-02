مستثمر سعودي: نتفاوض مع كبريات الشركات لإقامة مشروعات في السوق المصرية

قال المستثمر السعودي محمد بن راشد بن عدوان المظيبري إن السوق المصرية سوقا واعدة وقادرة علي جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضاف بن راشد رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن للاستثمار أن شركته تتفاوض مع عدد من كبريات الشركات خاصة العاملة في القطاع الزراعي والصناعي والعقاري للعمل في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشارخلال افتتاح مكتب تابع لشركة ساحات المدن في السوق المصرية إلي أن السوق المصرية مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأكد أن مصر ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات،خاصة مع تمتعها بموقع جغرافي متميز إضافة إلي كونها سوقا كبيرة يستطيع المستثمر من خلالها تحقيق الأرباح.

وأكد ثقته في الاقتصاد المصري في ظل التطور الكبير الذي شهدته مصر في كافة المجالات والتوسع الكبير في المدن الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تشهد مصر في ظل قيادته تطويرا كبيرا واستقرارا يساهم في دعم المشروعات ويفتح آفاق الاستثمار .

وأضاف المظيبري أنه كأحد المستثمرين الذين يحبون مصر قرر التوجه باستثماراته داخل مصر ودعوة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في الخليج وكافة أنحاء العالم للاستثمار في مصر ولذلك قرر افتتاح فرع لشركة ساحات المدن للاستثمار وخدمة رجال الأعمال بالقاهرة وبما يساهم بشكل عملي في جذب الاستثمارات لمصر.

وأشار إلي أن فكرة إنشاء «شركة ساحات المدن» في مصر فى تلك المرحلة تتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل مجتمعنا العربي وتسهيل تأسيس الشركات في كل من مصر والمملكة العربية السعودية،وأيضا داخل دول مجلس التعاون الخليجي مما يسهل علي المستثمرين فتح آفاق الاستثمار وإنجاح مشاريعهم.

وأكد أن هناك خططا لمشروعات استثمارية حالياً يجري دراستها للبدء فيها خلال الشهور القليلة القادمة وأن هناك تعاون كبير مع كافة الجهات المسؤله في مصر لتسهيل إجراءات الإستثمار للمستثمرين المرحب بهم لإقامة استثمارات في كافة المجالات وبما يوفر الآلاف من فرص العمل لابناء الشعب المصري.

يذكر أن شركة ساحات المدن من الشركات ذات المصداقية العالية في مجال تأسيس الشركات الاستثمارية والإقتصادية، كما أنها تسعي لتقديم خدمات تأسيس الشركات بشكل احترافي بدءًا من فكرة المشروع وحتي التنفيذ، كما أنها تقدم خدمات إعلامية ولوجستية، وتملك كوادر مدربة علي أحدث أساليب الإدارة المعاصرة وذو خبرة علمية وعملية وكفاءة عالية لأكثر من خمسة عشرة عامًا.

وقال محمد مبارك الرشيدي المستشار القانوني لشركة« ساحات المدن» إن الشركة لديها خبرات واسعة في جذب الاستثمارات،كما تعمل علي تيسير إجراءات تأسيس الشركات داخل مصر وخارجها وفق تيسيرات وسرعة في التنفيذ.

وأكد الرشيدي أن المستثمر لن يألوا جهدا عند اتخاذ قرار بتأسيس شركته داخل مصر أو خارجها في منطقة الخليج،عند التعامل مع شركة ساحات المدن.

و أشار المهندس حسن فؤاد الصباغ مدير فرع شركة «ساحات المدن» بالقاهرة بأن الشركة تتميز بعلاقاتها القوية مع عدد من الهيئات والاتحادات الاستثمارية في مصر وفي عدد من الدول العربية، ولها القدرة علي ربط العلاقات بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات الاستشارية بمهارات وجودة عالية بما يخدم القطاع العام والخاص، وعقدالصفقات التجارية والحكومية داخل مصر وخارجها .