مستثمر سعودى يرفع حصته فى «مصر للأسمنت قنا» بقيمة 10.2 مليون جنيه

أفصحت شركة مصر للأسمنت قنا عن قيام المساهم السعودي (فهد بن حمد إبراهيم الحرقان) بشراء 754.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت مصر للأسمنت قنا، في إفصاح للبورصة المصرية، الاثنين، إن نسبة مساهمة فهد الحرقان ارتفعت بعد تلك العملية من 4.02% إلى 5.06% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 13.77 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم السعودي بأي مجموعات مرتبطة من المساهمين (أفراد أو كيانات).

ويستثمر فهد الحرقان فى عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، أبرزهم برايم القابضة للاستثمارات المالية التى رفع حصته فيها فبراير الماضى إلى 5% بعد صفقة شراء حصة أسهم بقيمة 6.9 مليون جنيه.

هيكل ملكية مصر للأسمنت قنا وخريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5%

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت قنا 720 مليون جنيه موزعًا على 72 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات، أبرزها شركة الأهلي كابيتال القابضة التي تستحوذ على 21.31% من الأسهم.

كما يستحوذ الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بنسبة 10.16%، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب بنسبة 10.07%، الاستثمار المصرية الكويتية بنسبة 9.88%.

كما يستحوذ بنك الاستثمار القومى على 9.58%، مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.37%، كيو إن بى للخدمات المالية بنسبة 6.69%،

إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 16 يناير الماضي.

عمومية الشركة توزع أرباحًا على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم أكتوبر المقبل

ووافقت عمومية الشركة، نهاية المارس الماضي، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم، على أن يجرى صرفها نهاية أكتوبر المقبل.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تضاعف صافى أرباحها أكثر من ست مرات ونصف بنسبة (656%) خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مطلع مارس الماضى، ارتفاع صافى الربح إلى 173.9 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 23 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف إلى 2.52 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 2.51 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.