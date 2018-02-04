مستثمر سعودى : مصر الأكثر جاذبية لرجال الأعمال

دعاء حسني: قال د. عبد الله دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجية الأهلية، إن مصر هى الأكثر جاذبية للمستثمرين. ووجهه "دحلان" أحد كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، والمستثمر فى قطاع التعليم بالسوق المصرية، رسالة لقيادات الأعمال…

دعاء حسني:



قال د. عبد الله دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجية الأهلية، إن مصر هى الأكثر جاذبية للمستثمرين.



ووجهه “دحلان” أحد كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، والمستثمر فى قطاع التعليم بالسوق المصرية، رسالة لقيادات الأعمال خلال ملتقي مصر الثالث للاستثمار، قائلا:” لا ترحلوا من مصر فالاستثمار بها جاذب علي المدي الطويل ولا تصدقوا السلبيات فقط”. و أضاف :”عدد العمالة المصرية بالمملكة يلامس مليونين ، و كاذب من يقول إن السعوديين يعطوهم رواتب فقط، فالمصريون بنوا كثيرا من الشركات بالمملكة، وساهموا في تأسيس التعليم بها، وأول من ساهم في عمليات بناء الحرم المكي “قبلة المسلمين” هم المهندسيون المصريون”.

