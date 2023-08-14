مستثمر زراعي: توقف مشتروات الصلصة والطماطم المجففة بنسبة 80%

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا جنونيا في الأسواق وتراوح الكيلو بين 13 و15 جنيها لدي البائعين في الأسواق في السلاسل التجارية مقارنة بـ8 و10 جنيها خلال الشهر الماضي بزيادة تفوق الـ60 % نتيجة فوارق العروات.

وتوقع الدكتور محمود عطا مدير إدارة البساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ” المال “أن تشهد أسعار الخضروات تراجعا خلال مطلع أكتوبر المقبل لا سيما الخيار والطماطم والجزر والبصل نتيجة طرح إنتاج عروة الصوب المحمية التي تستكمل مراحل نموها حاليا.

وفسر عطا سبب أرتفاع الأسعار نتيجة تراجع العرض وإرتفاع الطلب حاليا تزامنا مع مرور البلاد فما يعرف بـ” فواصل العروات ” حاليا حيث إنتهي موسم الصيف في الدلتا بمحافظات الدقهلية والبحيرة وحاليا يتم ضخ إنتاج بشائر العروة الخريفية من الفيوم وبني سويف في حين أن العروة الشتوية الأكبر سيتم طرح محصولها في أكتوبر المقبل من محافظات الصعيد والقناة وشرق الدلتا وماطق أخري بالتتابع .

وكشف عطا ان التصدير ليس له علاقه باالمعروض المحلي حيث هناك مزراع مخصصة ومنفصلة لكلا النوعين ،مضيفا أن مساحة الطماطم 650 ألف فدان سنويا .

أعلن الحساب الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو ” على موقع “تويتر” أن مصر تأتي في المركز الخامس في إنتاج الطماطم في 2020 بعد كل من الصين، والهند وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي بعدهم كل من إيطاليا وايران وأسبانيا والمكسيك والبرازيل.

وشهدت أسعار الخضروات إرتفاع قياسيا خلال الإسبوع الجاري حيث سجلت الطماطم 12 جنيها حتي 15 جنيها والخيار 18 جنيها والبصل 22 و23 جنيها والجزر 17 و18 جنيها ،كما يتراوح سعر التفاح المستورد ما بين 60 جنيها حتي 95 جنيها والخوخ الأسباني 90 جنيها .

ومن جانبه أكد عبد الكريم دياب رئيس جمعية الشهيد ماجد صالح بالأقصر العاملة في مجال تجفيف الطماطم أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم حاليا هو فواصل العروات مشيرا إلي أن سعر الكيلو علي ارضه حاليا 10 جنيهات وسعر القفص 250 جنيها لوزن 25 كجم .

وكشف عبد الكريم أن مصانع الصلصلة وجمعيات التجفيف حاليا تعمل بالمخزون لديها حيث تراجعت حجم مشترواتها الطازجة بنسبة 80 % حيث تتيح بنود التعاقد بينها وبين المزارعين ان يتم بيع المحصول في السوق إذا ارتفع السعر عن القيمة المدونة في العقود وهي 4 جنيهات للكيلو متوقعا ان تهدأ الأسعار خلال الشهر المقبل .

وأوضح أن شمال الصعيد ومصر الوسطي هي التي تنتج طماطم حاليا وأيضا بعض المناطق الجديدة في البحيرة مشيرا إلي ان جنوب الصعيد سينطلق موسم حصاده في الفترة القادمة .