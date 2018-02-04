مستثمر: زراعة البطاطس أصبحت محفوفة بالمخاطر

– تفاقم الخسائر لتراجع السعر وزيادة تكلفة الزراعة

الصاوي أحمد

يعاني مزراعو البطاطس حاليا من خسائر غير متوقعة خلال الموسم الحالي، بعد تفاقم ظاهرة تراجع سعر البيع منذ فترة طويلة، متزامنة مع ارتفاع تكاليف المحصول الذي بلغ 20 ألف جنيه في الدورة.



واشتكى المزراعون من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، التي أدت إلى وصول خسائر الفدان لـ7500 جنيه في المقابل.

وأكد عادل الغندور، المستثمر الزراعي وعضو المجلس الاستشاري في وزارة الزراعة سابقا، أن زراعة محصول البطاطس أصبحت “محفوفة بالمخاطر “بسبب تذبذب السعر حاليا، ووصول سعر الطن في المزرعة لـ900 جنيه فقط مقارنة بـ3000 جنيه الموسم الماضي.



ويسجل سعر البطاطس في سوق العبور 1.5 جنيه، وللمستهلك بـ2.5 جنيه في المستورد، وسط زيادة الشكاوي من المزارعين من زيادة معدلات الخسائر.



وفسر “الغندور” هذا الانخفاض غير المسبوق في السعر إلى زيادة معدلات الزراعة خلال العروة الماضية التي تزرع في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وجارٍ الحصاد لهذه العروة حاليا بسبب زيادة أسعار البطاطس خلال العام الماضي، وبالتالي الإقبال على زراعتها في البداية.



وتزرع البطاطس على عروتين في العام، تنطلق الأولى في الفترة بين “أكتوبر – يناير” والثانية (فبراير – مايو) بمساحة تصل لـ600 ألف فدان تقريبا في الدورة الواحدة.



وشرح “الغندور” خطورة زراعة البطاطس حاليا، وأنها أصبحت مثل الطماطم تماما “مجنونة” لأن السعر غير ثابت، حيث من الممكن أن يحقق المزراع أرباحا ضخمة، ومن الممكن أن يحقق خسائر كبيرة أيضا لأنها أصبحت مثل “لعبة القمار”.



وأوضح الغندور أنه رغم انتشار الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس لصالح مصانع “الشيبسي “و”فارم فريتس” إلا أن المزراع لا يقبل عليها طمعا في الحصول على سعر أعلى من المنصوص عليه في العقود.



ولفت “الغندور” إلى أن المزارع عادة لا يحقق ربحا مناسبا من محصوله ويكون النصيب الأكبر للتاجر الذي يمتلك ثلاجات ومخازن تبريد ضخمة ويتحكم في فترة البيع طبقا لمصالحه.



ويقول أحمد العباسى، عضو النقابة العامة للفلاحين، لقد تسببت زراعة البطاطس خسائر لمزارعيها هذا العام؛ لأن سعرها حاليا لم يتجاوز900 جنيه للطن، ويقوم المزارع بالتخلص من محصوله، ولا يوجد من يشتري المحصول الذى نعتبره المحصول الأساسي، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا.



وأكد “العباسي” أن انخفاض سعر طن هذا العام بصورة لم يكن أحد يتوقعها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوى، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه للفدان فى حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى 15 طنا- كمتوسط- فى 900 جنيه سعر الطن أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه بخسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح.

وطالب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، بضرورة تدخل وزارة الزراعة لأن الأزمة لاتزال في طورها الأول، وستتفاقم خلال الأشهر القادمة، حيث يتواصل إنتاج البطاطس من الحقول بصفة يومية حتى شهر يوليو القادم، بما يعني توافر كمية كبيرة من المحصول لا يمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلية ويستلزم توجيه جزء منها للتصدير الخارجي لتحريك السوق؛ لأن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.



ومن جانبه، قال المهندس محمد خضر، عضو النقابة العامة للفلاحين، إن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية، حيث يحتاج الفدان إلى 24 شيكارة أسمدة بسعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة حسب نوع التسميد من أزوتي أو بوتاسي وغيرها، وتحتاج كذلك إلى الأرض الزراعية الخصبة.