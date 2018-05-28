مستثمر رئيسي يخفض حصته في «فرتيكا للصناعة والتجارة»

رجب عزالدين أعلنمت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن قيام العميل خليل محى الدين خليل قنديل ببيع عدد 422.8 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 904 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل…

رجب عزالدين

أعلنمت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن قيام العميل خليل محى الدين خليل قنديل ببيع عدد 422.8 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 904 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 53.9 % مقارنة بنحو 71.8% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.14 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.3 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.