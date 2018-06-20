مستثمر خليجى يرفع حصته فى سى آى كابيتال بشراء 313 ألف سهم

رجب عز الدين أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة قيام العميل إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي بشراء 313 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد التنفيذ إلى 7.13% من أسهم الشركة، مقارن

رجب عز الدين





أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة قيام العميل إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي بشراء 313 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد التنفيذ إلى 7.13% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.67% قبل زيادة رأس المال، و7.07% بعد الزيادة.

وتبلغ حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 4.43% ممثلة عن ميسون بنت عبد الله بنحو 3.57%، ونجلة عبد الله علي بنحو 0.58%، وفهد تركي بنحو 0.137%، والعنود تركي 0.137%، ونوف تركي بنحو 0.01%.

ويبلغ رأسمال الشركة 411.4 مليون جنيه، عبر 411.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.