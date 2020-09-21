تم استضافة وفد من أبو ظبي في إسرائيل هذا الشهر ، حيث التقى بحوالي 50 شركة عالية التقنية تعمل على تطوير تقنيات في مختلف المجالات.

أعلن شلومي فوغل ، أحد مالكي أحواض بناء السفن الإسرائيلية ، أنه يؤسس صندوقًا للمستثمرين من دول الخليج للاستثمار في شركات الهايتك الإسرائيلية.

يقوم رجل الأعمال شلومي فوغل ، أحد مالكي أحواض بناء السفن الإسرائيلية ، بإنشاء صندوق من المستثمرين من دول الخليج للاستثمار في شركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية.حسبما ورد بموقع “جلوبس” المتخصص في الشأن الإقتصادي الإسرائيلي.

وكجزء من هذه الخطوة ، تم أيضًا استضافة وفد من أبو ظبي في إسرائيل هذا الشهر ، حيث التقى بحوالي 50 شركة عالية التقنية تعمل على تطوير تقنيات في مختلف المجالات.

وبحسب فوغل ، فإن أحد الخيارات التي يجب مراعاتها هو إنشاء فروع إنتاجية للشركات ، يستثمر فيها الصندوق ، في مناطق التجارة الحرة في الإمارات.

مثل منطقة التجارة الحرة في جبل علي في دبي ، حيث تعمل بالفعل مئات الشركات العالمية.

وفقًا لـ:فوغل”، تم تأسيس التعاون مع عملاق الشحن والخدمات اللوجستية “دبي وورلد” من الإمارات، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي ، ليس فقط بسبب الاهتمام بالموانئ ولكن أيضًا بسبب الاهتمام الكبير بالتكنولوجيا الذي تكتشفه الشركة من دبي.

جاء ذلك كجزء من ندوة عبر الإنترنت عقدها الأسبوع الماضي صندوق استثمار التكنولوجيا البحرية DOCK ، والذي يعمل حاليًا على إنشاء صندوق دولي ثانٍ للاستثمار في الشركات الإسرائيلية والدولية في مجال التكنولوجيا البحرية.

ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق ، المقدّر بنحو 30 مليون دولار، وقد يستفيد منها أيضًا مستثمرون من دول الخليج.

وينتظر الجانبان فرص التعاون في 11 قطاعاً حيوياً تطرح فرصاً واعدة، وتخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير، وفقاً للمعلومات السابقة.