مستثمر أمريكى: الدولار يفقد مكانته وزمن أمريكا سينتهى

صرح المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز، بأن الدولار الأمريكى بدأ يفقد مكانته كعملة رائدة في العالم، لأن الولايات المتحدة لديها أكبر دين في العالم وعملتها لم تعد محايدة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال روجرز معلقا على أفق استخدام الدولار في المستقبل: “الناس يبدأون بالامتناع عن استخدام الدولار، خاصة أن الولايات المتحدة هي الدولة صاحبة أكبر دين في التاريخ”.

وأضاف: “الكثيرون بدأوا يفكرون إذا كانوا يرغبون باستخدام هذه العملة لأنها قد تواجه مشاكل في المستقبل. كما تعلمون أن العملة الدولية يجب أن تكون حيادية تماما.. لكن الآن واشنطن تغير قواعد اللعبة، وفي حال غضبوا عليكم بإمكانهم فصلكم عنها”.

ووفقا للمستثمر، تعترف اليوم حتى الدول الصديقة للولايات المتحدة بإمكانية تطبيق مثل هذه القيود عليها. وقال: “لذلك، يبحث الكثير من أصدقاء أمريكا الآن عن شيء يمكن أن ينافس الدولار. وهذه العملية تتسارع حيث يشعر العديد من الشركاء الأمريكيين بالقلق من أن شيئا ما قد يحدث لهم”.

ويعتقد روجرز أن العالم لم يجد بعد بديلا مكافئا أو حتى منافسا للدولار الأمريكي. كما يعتقد المستثمر الأمريكي، يمكن لليوان الصيني أن يلعب مثل هذا الدور، لكنه ليس عملة قابلة للتحويل بحرية كاملة.

واختتم قائلا: “لذلك لا أعرف ما سيكون عليه الأمر، لكن العالم يتحرك. يحاول العديد من أصدقاء أمريكا العثور على ما ينافس الدولار ويستبدله في النهاية. سيحدث. إنه يحدث دائما. وزمن أمريكا سوف ينتهي. وقت الدولار الأمريكي يقترب من نهايته”.