«مستثمري بورسعيد» تطالب وزير المالية بحل مشكلة المركز اللوجيستي الجمركي بالمنطقة الحرة

انتهت جمعية مستثمري بورسعيد من تجهيز أول مركز لوجستي بمجمع المنطقة الحرة العامة، استجابة لشكاوى أصحاب 57 مشروعا صناعيا وتخزينيا بالمنطقة، من تأخر زمن الإفراج الجمركي وفرض غرامات جزائية من قبل العملاء لتأخرهم فى تصدير الشحنات.

وطالب المهندس حسام جبر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بورسعيد وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتدخل لحل مشاكل مستثمرى المنطقة وافتتاح المركز اللوجستي الذي تم تجهيزه بقصد إنهاء الإجراءات المستندية على البيانات الجمركيه الخاصة بالمنطقة الحرة بمجمع الاستثمار وذلك أسوة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيليه نظرا لمعاناة المشروعات الصناعية التصديرية بالمنطقه من تأخر الكشف والمعاينه وزمن الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن المنطقة تضم العديد من المصانع والمشروعات العامله بنظام المناطق الحره ويقوم نشاطها على التصدير الخارجي وجلب العمله الصعبة

وقال مجدى كمال مدير جمعية المستثمرين، إن المنطقة الحره العامه تبعد 10 كيلو مترات عن موقع المركز اللوجستي الجمركي بميناء غرب بورسعيد وتم وضع المنطقة كنقطة فحص فقط، على أن يتم إنهاء الإجراءات المستندية على البيانات الجمركية الخاصه بمجمع المنطقة الحره ببورسعيد والذي يحمل أرقاما كودية 495 و490 فى داخل المركز اللوجستي بالميناء، مما أدى إلى تضرر أصحاب المشاريع داخل المنطقة الحرة العامة.

وأضاف كمال تم إستثناء انهاء الاجراءات المستندية على سيارات المعاقين والتى مازالت تتم إجراءاتها داخل المركز اللوجستي بميناء غرب بورسعيد، بالرغم من أنها مخزنه داخل المخازن فى المنطقة الحرة العامة وبأعداد كبيرة ويوميا علما بأن التخزين والمعاينة والفحص والصرف يتم داخل المنطقة وكذلك توافر العماله الجمركية المخصصة من مأموري تعريفة ومديرين تعريفه وتوافر تطبيق النافذه فى المجمع.

وطالب كمال وزير الماليه بالموافقه على سرعة العمل من خلال المركز اللوجستي الجمركي الذي تم تجهيزه داخل المنطقة الحره العامه الاستثماريه ببورسعيد وإنهاء الإجراءات المستنديه على البيانات الجمركيه أسوة بالمنطقة الحره العامه بالاسماعيليه التى أنشيء بها مركز لوجستي متكامل يقوم بخدمة المستثمرين.

ولفت إلى أهمية أن يشمل ذلك سيارات المعاقين التى مازالت تتم إجراءاتها داخل المركز اللوجستي بميناء غرب بورسعيد نظرا للصعوبة التى يواجهها المعاقون فى إنهاء أوراقهم والإفراج الجمركي عن سياراتهم المخزنه بمخازن المنطقة الحره العامة، فى إطار سياسة الدولة رعاية ذوى الهمم والتيسيير عليهم، حيث يتأخر زمن الإفراج نتيجة بعد المركز اللوجستي عن المنطقة الحره وانتظار التثمين المستندي وطباعة إذن الإفراج بالمركز اللوجستي.

وأكد مدير جمعية المستثمرين الانتهاء من تجهيز المركز اللوجستي بمجمع الاستثمار بالمنطقة الحره وتطبيق كافة اشتراطات الإداره العامه لتكنولوجيا المنطقة الجمركيه الشرقيه وموافقة رئيس مصلحة الجمارك على إنشائها وربطها إلكترونيا وتحميل تطبيق منظومة نافذه وجاهزية مجمع الاستثمار للعمل كمركز لوجستي مستقل.

وطالب بتنفيذ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بسرعة إتمام إجراءات الربط الإلكترونى للغرفه مع مصلحة الجمارك تمهيدا لربطها مع منظومة نافذة لتسهيل عملية الإفراج بالمنطقة الحرة وتحديدا للأشخاص ذوى الإعاقة.