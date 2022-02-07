استثمار

«مستثمري العاشر»: مجلس الصناعات النسيجية الجديد خطوة مهمة للنهوض بصناعة الغزل في مصر

القطاع يضُم قرابة 25% من العمالة
أحمد اللاهوني 1:57 م, الأثنين, 7 فبراير 22 1:57 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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أكدت الدكتورة سالي فاروق، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس لجنة الصناعات النسيجية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية يُعد خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأشادت فاروق فى تصريحات اليوم الإثنين، بالاهتمام الذى توليه وزيرة الصناعة والتجارة بصناعة الغزل والنسيج، والنهوض بهذا القطاع.

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وأوضحت أن تشكيل مجلس إدارة مجلس الصناعات النسيجية برئاستها يجمع على طاولته جميع عناصر هذه الصناعة من هيئات وجهات حكومية، والتي تضم ممثلين عن كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، والتصديري للملابس الجاهزة.

وقالت رئيس لجنة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن صناعة الغزل والنسيج تواجه عددا من التحديات أبرزها البيروقراطية وارتفاع أسعار الخامات عامليا وندرة العمالة المُدربة وزيادة أسعار الطاقة والتضخم بجانب الضرائب العقارية، ونأمل بأن يُساهم المجلس الجديد بإيجاد حلول سريعة للنهوض بتلك الصناعة ومساندة المستثمرين.

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وذكرت أن قطاع الغزل والنسيج يعتبر ثانى أكبر القطاع الصناعية داخل مصر بعد قطاع الغذاء، ويضُم قرابة 25% من العمالة ويلعب دورًا بارزًا في تشكيل الاقتصاد الوطنى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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