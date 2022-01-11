استثمار

«مستثمري العاشر» تتفق مع «تحديث الصناعة» على توسيع خدماته لمصانع المنطقة

داعيًا إلى اجتماع موسع بخطة عمل واضحة يضم كل أصحاب المصانع بالعاشر والمركز خلال يناير الحالى بمقر الجمعية
أحمد اللاهوني 3:05 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 3:05 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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استقبل مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال اجتماعه الأول في العام الجديد 2022 برئاسة الدكتور سمير عارف وفداً من مركز تحديث الصناعة، من أجل الاتفاق حول توسيع دائرة التعاون بين الجانبين لخدمة مصانع المدينة.

وطالب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، قيادات المركز بضرورة التركيز على كل التحديات التي تواجه المجتمع الصناعى محل الخدمات التي يقدمها، داعيًا إلى اجتماع موسع بخطة عمل واضحة يضم كل أصحاب المصانع بالعاشر والمركز خلال يناير الحالى بمقر الجمعية.

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كما طالب الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشيوخ بأن يعود مركز تحديث الصناعة إلى سابق عهده بتوسيع خدماته للمصانع في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن الفترات الماضية حقق مركز تحديث الصناعة إنجازات كُبرى استفادت منها أغلب المصانع، وتمنى أن يٌقدم المركز خدماته المعهدودة لخدمة الصناعة خلال الفترة القادمة.

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من جانبهم، وافقا المهندس شادى نصر مدير فروع مركز تحديث الصناعة بالمحافظات وإنجى على مدير فرع العاشر من رمضان بمركز تحديث الصناعة، على اقتراح مجلس إدارة الجمعية بعمل اجتماع موسّع لمستثمرى العاشر وتقديم كل أوجه الدعم لتحقيق أهداف الدولة في دعم المجتمع الصناعى.

واستعرض المهندس شادى نصر مدير فروع مركز تحديث الصناعة بالمحافظات أبرز الخدمات التي يٌقدمها مركز تحديث الصناعة حاليا والتي تشتمل على مشروعات كفاءة وترشيد الطاقة للمصانع ومساعدته لتيسير حصول المصانع على التمويلات اللازمة من البنوك لدعم الاقتصاد الأخضر وبرنامج التحكم في التلوث الصناعى، وخدمات دعم التصدير وفتح أسواق خارجية وتعميق التصنيع المحلى وتطوير الشركات.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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