مستثمري أكتوبر : افتتاح مراكز المستثمرين يهدف للنهوض بالاقتصاد

المال- خاص قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مراكز خدمات المستثمرين يهدف إلى النهوض بالاقتصاد وتعزيز الاستثمارات. وأكدت، فى بيان لها، اليوم، أن افتتاح مراكز خدمات المستثمرين يعزز الفرص القوية بمدينة أكتوبر والتي تعد

المال- خاص





قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مراكز خدمات المستثمرين يهدف إلى النهوض بالاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.

وأكدت، فى بيان لها، اليوم، أن افتتاح مراكز خدمات المستثمرين يعزز الفرص القوية بمدينة أكتوبر والتي تعد عاصمة الاستثمار بمصر.

وأشارت إلى أن الوعي السياسي للرئيس والدولة المصرية في تنوع الخدمات الاستثمارية وتقاربها في المناطق المحيطة بهم، يدفع رجال الأعمال إلى ضخ المزيد من الاستثمارات على المديين القصير والطويل، ويؤكد توجه الدولة لحل مشكلات نوعية ربما كانت تعوق دفع الاستثمار للأمام.

وشهد الرئيس السيسي، في وقت سابق، افتتاح مركزين لخدمة المستثمرين في مدينتي السادس من أكتوبر وجمصة، عبر الفيديو كونفرانس من داخل وزارة الاستثمار.