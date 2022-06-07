«مستثمرى 6 أكتوبر» تلتقي رئيس الرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات ووضع حلول عاجلة

عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أمس بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر اجتماعاً موسعاً مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث المعوقات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر واللواء النجار بحضور كل من صابر الصباحى سرور ومحمود برعى وأحمد راشد وأمير فايد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع.

وقال شعبان إن الاجتماع يأتى في إطار حرص الجمعية للتواصل الدائم مع الجهات الحكومية التى تُمثل عصب التعاون بين المستثمرين والدولة للوصول إلى حلول عاجلة لكافة التحديات التى تواجه الصناعة والمستثمرين.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر إلى مخاطبة وزير المالية بشأن تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وممثلى المستثمرين لتصحيح البنود الجمركية التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لعدم عرقلة الحركة الإنتاجية بالمصانع.

من جانبه، أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، فيما يخص مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال.