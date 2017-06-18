مستثمرى 6 أكتوبر تكرم سحر نصر لجهودها فى تحسين بيئة الاستثمار

المال - خاص:كرمت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فجر اليوم الاثنين، خلال حفل سحور نظمته الجمعية، بحضور وزراء الكهرباء والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والنقل وعدد من الشخصيات العامة.وسلم الدكتور محمد خميس شعبان، ر

المال – خاص:

كرمت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فجر اليوم الاثنين، خلال حفل سحور نظمته الجمعية، بحضور وزراء الكهرباء والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والنقل وعدد من الشخصيات العامة.

وسلم الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية، درع الجمعية للوزيرة، تقديرا لجهودها فى تحسين بيئة الاستثمار، والتى كان ابرزها اصدار قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، والاصلاح المؤسسى داخل الوزارة، وتطوير مركز خدمة المستثمرين.