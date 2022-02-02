استثمار

«مستثمرى المنطقة الحرة» بالإسكندرية تطالب بإعادة النظر فى زيادة قيمة الإيجار هذا العام (مستند)

فى ظل تداعيات فيروس كورونا
معتز محمود 3:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 3:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية بإعادة النظر فى الزيادات التى أقرتها إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية هذا العام على القيمة الإيجارية والتى تأتى فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما نجم عنه من تداعيات أدت لصعوبة زيادة الأسعار التصديرية لعملاء الشركات بالخارج.

وكشفت مصادر بجمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية أن إدارة المنطقة قامت بمطالبة المستثمرين وأصحاب المصانع بزيادة القيمة الإيجارية، بداية من شهر يناير الحالي بنسبة تقدر بنحو 15%، بالرغم من أنه قد تمت زيادة القيمة الإيجارية لها منذ نحو عاميين بمبلغ 30%، لتصبح قيمة مقابل الانتفاع للمتر 5 دولارات أمريكي بدلاً من نحو 3.85 دولار.

اقرأ أيضا  انطلاق فعاليات المدرسة الشتوية الدولية للتدريب في علوم الصيانة بمتحف الحضارة

وأضافت المصادر أن العديد من الشركات العاملة فى داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية تقدمت بطلبات لإلغاء تلك الزيادة أو تجميدها أو إعادة النظر فيها، وذلك لتضررهم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد فى العديد من الأسواق التصديرية التى أنعكست على العديد من مناحى الإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من الطلبات التى تقدمت بها المستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالعامرية أيمن عبد العزيز تعترض على تلك الزيادات كونها تضيف أعباء إضافية في ظل زيادة المصروفات في جميع بنود تقديم الخدمات المنطقة بالتشغيل سواء الإدارية أو التخليص الجمركي و الشحن و التفريغ أو التوكيلات الملاحية و غيرها .

اقرأ أيضا  ياسمين فؤاد : النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي للنظم الإيكولوجية للبيئة البحرية

وشدد بعض المستثمرين و أصحاب المصانع على أن تعدد المصاريف قد لايمكن تستطيع بعض الشركات استيعابها، وخاصة أنه في ظل الظروف الراهنة بجائحة كورونا فانه من الصعب جداً طلب أي زيادات في الأسعار التصديرية من عملائنا بالخارج .

كما لفتت المصادر فى جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية إلى أن بعض الشركات لازالت في مرحلة التعافي من أزمة كورونا وأنها تعترض على تلك الزيادة حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية الخاصة بتلك الأزمة بدون الضغط على الأستثمار بتلك الزيادات .

اقرأ أيضا  «دويتشه بنك» يستهدف أثرياء السعودية بتعيين 3 مدراء ثروات

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تعد من أهم وأكبر المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية وتضم بداخلها العديد من المصانع التى تعمل فى قطاعات أنتاجية متعددة تشمل قطاعات الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة وغيرها .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

وزير السياحة يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل الخدمات وفرص الاستثمار بالمتحف المصري الكبير

دعاء محمود 1:13 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

بحث آلية الشراكة الاستثمارية بين مصر وتونس لعرض الفرص المتاحة

أماني العزازي 11:30 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

«التمويل الإفريقية» تقترح توفير 250 مليون دولار كتمويل جزئي لـ«المونوريل» و«القطار السريع»

سمر السيد 9:26 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

«التمويل الأفريقية» تتوقع استثمار 600 مليون دولار بمصر خلال 2022

سمر السيد 9:18 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

نبذة بشأن أحدث التشريعات فى التسجيلات العقارية

المال - خاص 7:37 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

«التمويل الأفريقية» تستهدف استثمار 2 إلى 2.5 مليار دولار فى القارة السمراء العام الجاري

سمر السيد 7:26 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22