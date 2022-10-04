«مستثمرى العاشر من رمضان» تناقش معوقات المصانع مع قيادات «الكهرباء»

عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اجتماعا موسعاً صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس سامى عرفة أبو وردة لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين مع منظومة الكهرباء باعتبارها أهم مصادر الطاقة للمصانع.

وأوضح الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في تطوير مرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية مقدما الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وضم الاجتماع حضور جميع قيادات مرفق كهرباء العاشر من رمضان أبرزهم المهندس عصام عبد الله رئيس قطاعات الشرقية والمدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهباء والمهندس عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون المالية، وعشرات المستثمرين وأصحاب المصانع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.