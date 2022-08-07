«مستثمرى العاشر» تطالب بإنشاء لجنة دائمة مع «الجمارك» و«الضرائب» لمناقشة المشكلات وحلها

طالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بإنشاء لجنة دائمة ممثلة من منظومة الجمارك والضرائب والجمعية، لمناقشة وعرض المشكلات وحلها في المهد. جاء ذلك خلال اجتماعهم مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، اليوم.

كما طالب الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتوقيت محدد لإنهاء هذه العقبات والتحديات التي ما زالت تجريها منظومة الجمارك والموانئ حتى لا تتعطل الصادرات أكثر من ذلك.

واستعرض الصُنّاع خلال الاجتماع عددا من المشكلات الضريبية أبرزها قلّة العمالة بمأموريات الضرائب بالعاشر من رمضان التأخر في رد الضريبة وفحص الطلبات المقدمة من بعض الممولين، وعدم وجود عمالة كافية بالمأموريات للإستيفاء الورقى الذى يسبق الإستيفاء الإلكترونى، وعدم توحيد المحاسب الضريبية مع كاف المأموريات، والارتقاء بالثقة بين الممول والإدارة الضريبية، علاوة على التضارب بين اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمأموريات والتأخر في رد الضريبية وعلاقته بنموذج 13 جمارك.